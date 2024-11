Vzw Homie is dringend op zoek naar extra opvangplaatsen voor dakloze jongeren

Een stagiair bij TVL Nieuws werkt als digital creative mee op de nieuwsredactie. Je neemt actief deel aan de redactievergaderingen. Als digital creative maak je content voor de digitale platformen van TV Limburg. Je werkt mee aan een interessant aanbod op de website en op de sociale media van TVL. Op die manier til je een reportage naar een hoger niveau voor verschillende online platformen. Je weet hoe programma’s als Première en Adobe Express werken en weet hoe je ruwe beelden kan omtoveren tot een flitsende montage.Waaruit bestaan de opdrachten van de stagiair?Je maakt deel uit van de online redactie en je bouwt mee aan een sterk merk op diverse digitale platformen die je maximaal weet in te zetten. Als multimedia maker ontwikkel je creatieve ideeën tot sterke online content, op het gepaste platform, met de juiste toon. Je brainstormt actief mee over nieuwe online content en actuele topics in de leefwereld van TV Limburg. Je weet creatieve ideeën om te zetten in straffe visuele en online content. Je monteert en bewerkt foto- en videomateriaal. Je rapporteert aan de stagebegeleider, en je werkt in nauw overleg met de redactieWat maakt deze stageplaats aantrekkelijk? Als stagiair draai je meteen mee: je doet hetzelfde werk als je collega’s. Zo krijg je op korte tijd een beeld van hoe het er op een redactie aan toegaat, en kan je ook véél leren. Je zit op de lokale nieuwsdienst waardoor je meteen heel waardevol bent voor het team.Welke stagiairs zoeken we? Welke eisen stellen we aan een stagiair? Stagiairs die inhoudelijk sterk staan (die de harde maar ook lokale actualiteit op de voet volgen) en de juiste attitude hebben: openstaan voor feedback, leergierig, ondernemend en zelfstandig zijn en passie hebben voor content creatie.Wanneer kom je stage doen? Momenteel zijn we op zoek naar stagiairs voor het voorjaar van 2025. Geef duidelijk aan in welke periode je stage zou kunnen doen.Geen saaie sollicitaties voor ons, bezorg ons je cv en een originele digitale motivatie via info@tvl.be ;)