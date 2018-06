Wij willen geen ambulant centrum, wij willen dat het revalidatiecentrum Sint-Ursula volledig hier in Herk-de-Stad blijft. Woorden van sp.a gemeenteraadslid Bert Moyaers. Morgen is er een extra gemeenteraad over de mogelijke verhuis van het revalidatiecentrum naar het nieuwe ziekenhuis in Hasselt. Het gemeentebestuur wil met een sterk signaal naar buiten treden. Ondertussen is de mogelijke verhuis van Sint-Ursula hét gespreksonderwerp in Herk-de-Stad.