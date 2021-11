Waarom krijgen zwangere vrouwen geen voorrang bij boosterprik?

Het is een kwestie van tijd voor de omikron-variant van het coronavirus in Limburg opduikt. Dat zegt professor immunologie aan de UHasselt, Piet Stinissen. Omdat hij zo besmettelijk is - mogelijk tot zes keer besmettelijker dan de deltavariant - zal hij snel de deltavariant verdringen en gaan overheersen. De WHO, de Wereldgezondheidsorganistie, noemt de omikron-variant wereldwijd een groot risico. Toch moeten we niet panikeren, vindt professor Stinissen. Volgens de eerste berichten gaat het om milde klachten en in Zuid-Afrika is er nog niemand aan gestorven. De grote vraag is of de vaccins zullen werken tegen omikron. En dan nog duurt het maar een drietal maanden om de huidige vaccins aan de nieuwe variant aan te passen, klinkt het.