Waarom Racing Genk zondag niet met de media zal spreken

Kim Meylemans eindigt na haar twee eerste runs net buiten de top 10 op de Olympische Winterspelen. De Alkense skeletoni behoort tot de wereldtop in het skeleton, en had wellicht gehoopt op een beter resultaat, maar gezien de omstandigheden mag ze best tevreden zijn met een voorlopig elfde plek.Het waren al woelige spelen voor Kim Meylemans, nog voor ze aan de start kwam. Na een vals positieve coronatest en tien dagen quarantaine in Peking, liep ze tijdens haar training een hamstringblessure op. Toch verscheen ze vol goede moed aan de start. Die best vlot verliep, ondanks een scheurtje in de hamstring. Na haar eerste run, eindigde ze fraai zesde. Maar de tweede run verliep met wat meer fouten. Meylemans eindigde twaalfde. Voorlopig staat de Alkense skeletoni op plaats elf. Zaterdag volgen nog haar derde en vierde run. Om het beoogde olympisch diploma te behalen en in de top 8 te belanden, zal Meylemans zaterdag nog twee goede runs moeten neerzetten.