Waarom was het zo moeilijk om werknemers te vinden voor de Jumbo in Pelt?

Nu heel wat multinationals onze provincie verlaten hebben ligt een belangrijk deel van de Limburgse economie in de handen van KMO's, meestal familiebedrijven. Het is dus belangrijk dat die vol vertrouwen naar de toekomst kunnen blijven kijken, en voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Daarom slaan Hogeschool PXL en Voka Limburg de handen in elkaar om de bootcamp 'Help mijn ouders zijn ondernemer!' te organiseren in de Corda Campus in Hasselt. Ze willen jongeren aanmoedigen en klaarstomen om in het bedrijf van hun ouders te stappen om zo het economisch weefsel van KMO's in Limburg te verzekeren in de toekomst.