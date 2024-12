Waarom werd 13-jarige jongen uit Genk 42 dagen lang ontvoerd?

Er wordt structureel overleg gepland om de veiligheid van de gerechtsgebouwen in Tongeren en Hasselt te verhogen. Dat laat het parket weten. De Vereniging voor Onderzoeksrechters trekt aan de alarmbel omdat ze zich niet meer veilig voelen. Een Antwerpse onderzoeksrechter leeft al weken noodgedwongen met zijn gezin op een onderduikadres, omdat hij bedreigd werd door een veroordeelde drugscrimineel vanuit de gevangenis van Hasselt. De gedetineerde stuurde berichten naar de onderzoeksrechter via een gsm-toestel dat naar binnen werd gesmokkeld door een cipier. De gedetineerde is intussen overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge. De cipier werd opgepakt, en is na verhoor weer vrijgelaten.