Wachtdiensten voor tandartsen pieken

Het corona-virus houdt lelijk huis in China en breidt uit. Er zijn nu ook gevallen gemeld in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland en Rusland. In Rome is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Steeds meer landen evacueren hun burgers uit Wuhan, de stad waar het virus voor het eerst opdook. In China staat de teller op 10.000 besmettingen en minstens 213 doden. Hasselaar Jan Renders verblijft op een universiteitscampus in Wuhan. Hij is het bang afwachten moe. Vanavond of ten laatste in de komende dagen wordt hij gerepatrieerd als deel van een Europese operatie. Om alle risico's uit te sluiten, zal hij twee weken in quarantaine geplaatst worden, onder streng medisch toezicht.