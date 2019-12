De oplossing voor de fileproblemen in Limburg zal moeten komen van het openbaar vervoer en andere alternatieven voor de auto. Daar zijn alle verkeersspecialisten, die wij spraken het over eens. Alleen met een goed uitgebouwd openbaar vervoer, dat werkt, kan de Limburger overtuigd worden om de auto thuis te laten. In Antwerpen en Brussel is het al zover. Daar zijn de mensen de files kotsbeu. Qua fietsgebruik voor het woon-werkverkeer scoort Limburg slechter dan de rest van Vlaanderen. Tongeren is een voorbeeld. Het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer zetten daar alles op alles om de auto van de veel te drukke stadswallen af te halen. Het laatste deel van onze reeks 'Limburg staat stil'.