Ondanks de aangekondigde politiecontroles op afleiding achter het stuur, liepen toch heel wat Limburgers vandaag tegen de lamp. Dat konden we zelf vaststellen tijdens een controleactie van de politie Carma in Genk. Nog te vaak worden bestuurders betrapt met hun gsm achter het stuur. En dat is gevaarlijk. Daarom controleren de politiezones en de federale wegpolitie 48 uur lang of bestuurders aandachtig zijn in de wagen. En meteen werd dus duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.