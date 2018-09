Wagen ramt tankstation na aanrijding met brandweerwagen in Lommel

In Martenslinde in Bilzen is een buurt zo goed als onbereikbaar. De straten zijn veranderd in een modderpoel. Fietsen is bijna onmogelijk terwijl auto's stapvoets moeten rijden. Op 1 september vorig jaar is een aannemer hier gestart met wegenwerken, maar vandaag, dik een jaar later lijkt het einde nog niet nabij. De oorzaak zou bij de aannemer liggen, die financiële problemen heeft. De bewoners zijn het beu en willen dat er schot komt in de zaak.