Wagen rijdt twee jongeren aan op voetpad in centrum Beringen

Het begraven van de Spartacus tram van Hasselt naar Maastricht is een historische vergissing. Dat zegt verkeersexpert Willy Miermans in een reactie op de beslissing van de Vlaamse regering om niet een tram maar een elektrische bus te laten rijden op het traject tussen Hasselt en Maastricht. Daarmee is het hele Spartacus-project na twintig jaar dood en begraven. Van drie duurzame Spartacus tramlijnen als ruggengraat van het openbaar vervoer in Limburg blijft niets over. Niet enkel Miermans is teleurgesteld, ook onze Nederland kijkt met argusogen naar de beslissing van de Vlaamse regering. Het is niet uitgesloten dat Nederland straks een schadevergoeding eist omdat de tramlijn opgedoekt wordt. Nederland moest eerder aan ons land een fikse schadevergoeding betalen omdat de tram niet tot aan het station van Maastricht kon rijden. Dat is daar nog altijd niet verteerd.