Op vier dagen tijd zijn er vier dodelijke ongevallen gebeurd in onze provincie. Een trieste balans, maar volgens het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt is het puur toeval. Een rode draad tussen de ongevallen is er niet, maar we moeten bewust blijven van de risico's in het verkeer. Afgelopen weekend zijn we overgeschakeld naar het winteruur. Het aantal ongevallen neemt dan toe. Waakzaam zijn is de boodschap.