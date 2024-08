Wat heeft Vooruit nog te zoeken in federale onderhandelingen?

De onverdraagzaamheid op straat tegenover minderheden groeit. En daarom pakt de stad Genk uit met een opmerkelijk initiatief. In de film "Openhartig" beantwoorden mensen uit de LGBTQ -gemeenschap vragen zoals "wie is de man en de vrouw in de relatie" of "wat doet het met je als mensen denken dat je ziek in je hoofd bent?" De stad Genk verzamelde de vragen bij haar eigen burgers. Het zijn vragen die mensen vaak denken, maar niet hardop durven stellen, of in de verkeerde context ronduit grof kunnen zijn, klinkt het. De film moet de aanzet zijn tot meer begrip voor mensen met een andere seksuele voorkeur of genderidenteit.