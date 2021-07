Limburg maakt zich op voor een ware zondvloed. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor hevige regenval in de hele provincie. Plaatselijk kan er 50 liter neerslag vallen per vierkante meter, en zelfs meer. Gisterenavond al zorgde een wolkbreuk voor wateroverlast in verschillende Limburgse gemeenten. In Riemst en in Bilzen stroomde het water huizen en kelders binnen. Straten stonden volledig blank.