Waterschildpadden duiken op in vijvers in heel Limburg omdat Europese richtlijn opvang verbiedt

- 93 procent van de Limburgse burgemeesters is voorstander van het voortbestaan van de provincie. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. De helft van de burgemeesters wil opnieuw meer bevoegdheden voor de provincie. - Inwoners van Kermt in Hasselt klagen aan dat hun huizen barsten door het treinverkeer in de buurt. - Woensdag blijven heel wat Limburgse scholen dicht door een staking van de leerkrachten.- Limburgse verdachten blijven almaar meer onredelijk lang in voorarrest zitten. Zonder veroordeling bijna twee jaar in de cel zitten op verdenking van douanefraude is geen uitzondering - Deze week kan iedereen bij de dermatoloog langs voor een screening op huidkanker. We hebben de getuigenis van een patiënt die een oproep doet om zeker op controle te gaan