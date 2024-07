In Lanaken heeft de brandweer vanmorgen een paardje uit een metersdiepe put gered. De pony was sinds gisteren vermist, en eerdere zoekpogingen met een drone leverden niets op. Tot vanmorgen. De eigenaars kregen in de gaten dat een betonnen putdeksel in de wei het had begeven. De brandweer en de gemeente kwamen beiden met een kraan ter plaatse. De brandweer spreekt van een lastige operatie, want het paard lag in een smalle put van een meter breed, op een diepte van 6 meter.