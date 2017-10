In zijn rede van deze namiddag zal de gouverneur het onder andere hebben over de economische situatie in Limburg, maar ook over het veiligheidsbeleid en de mobiliteit. Economisch doen we het goed, maar we mogen niet op onze lauweren rusten, waarschuwt de gouverneur. De werkloosheid daalt, maar meer dan 1000 Fordarbeiders hebben nog altijd geen nieuwe job.