De onderzoeksrechter in Tongeren heeft woensdag een 65-jarige verdachte laten arresteren op verdenking van moord op de 61- jarige Gerty Vanhoef, de zogenaamde hoevemoord. Het slachtoffer werd in de avond van 28 augustus 2018 in haar woning, de Damiaanhoeve te Elen, met geweld om het leven gebracht. Daarna werd de hoeve in brand gestoken. Het Parket van Limburg vorderde kort na de feiten een gerechtelijk onderzoek wegens moord. Maar het onderzoek zat lange tijd muurvast. De federale gerechtelijke politie kreeg na intense en aanhoudende inspanningen een verdachte in beeld die in opdracht van de onderzoeksrechter woensdag werd gearresteerd. Deze ochtend verscheen de verdachte voor de Onderzoeksrechter in Tongeren. De verdachte werd in verdenking gesteld en aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek wordt onder leiding van de onderzoeksrechter verder gezet.