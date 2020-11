De stad Sint-Truiden roept buurtcomités en Samana’s op om 80-plussers in hun buurt een coronaveilig ‘voordeurbezoekje’ te brengen. Op deze manier wil de stad peilen naar het welzijn van de senioren, en een helpende hand bieden waar nodig. Sint-Truiden telt 2.135 senioren ouder dan 80 jaar, die zelfstandig thuis wonen. “In het voorjaar organiseerden we al een belronde bij de 80-plussers om te peilen naar hun welzijn. Dit werd zeer positief onthaald”, zegt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open VLD). “De wintermaanden die nu aanbreken, zijn vaak een uitdaging voor ouderen. De dagen worden korter en kouder, de gebruikelijke winterkwaaltjes steken de kop op en deze winter vormt de heersende coronapandemie een extra uitdaging. Ouderen behoren tot de risicogroep van het coronavirus, maar ze lopen door de lockdown ook een verhoogd risico op sociaal isolement”, aldus Monette. Voordeurbezoekje op veilige afstand De stad Sint-Truiden wil daarom extra aandacht aan deze kwetsbare doelgroep schenken. Alle 80-plussers krijgen een brief in de brievenbus waarin de contactgegevens van het ContactCenter, de boodschappendienst en alle thuiszorgdiensten van de stad worden aangegeven. “Maar we willen vooral ook inzetten op het menselijke contact. Daarom zullen verschillende vrijwilligers van buurtcomités en Samana’s ouderen boven de 80 in hun buurt een voordeurbezoekje brengen”, zegt schepen van Senioren en Buurtwerking Jurgen Reniers (CD&V). “Daarbij wordt uiteraard altijd een veilige afstand bewaard. De vrijwilligers polsen naar het welzijn van de ouderen, slaan een gezellig babbeltje en helpen met kleine taakjes zoals boodschappen doen, de hond uitlaten en naar de apotheek gaan.” Solidaire stad “Sint-Truiden is een warme en solidaire stad. Met dit initiatief maken we van onze buurten tijdens deze koude winterperiode warmere buurten", aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Een grote meerderheid van de ouderen kan gelukkig rekenen op hulp van hun naaste familie. Kunnen ze dat niet, dan worden deze mensen waar mogelijk geholpen door de vrijwilligers of doorverwezen naar de thuiszorgdiensten en onze boodschappendienst.”