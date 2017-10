Week van de niet-aangeboren hersenletsels: Joël Beckers raakte verlamd na een bloedklonter

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Onder dit motto is in Hasselt de week van de veerkracht gestart. Dat is een initiatief van de stad, OCMW, Jessaziekenhuis en hogeschool PXL, en dat onder de naam "Hasselt Zorgstad". Bedoeling is om beter samen te werken rond zorg en gezondheid, en deze thema's te promoten bij de Hasselaar. Om de campagne af te trappen, werd vanmiddag gestart met een groepssessie yoga.