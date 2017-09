Weer een vrachtwagen gekanteld in Genk

In Genk is er vandaag opnieuw heel wat verkeershinder door een gekantelde vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de N76 aan de oprit van de E314 ter hoogte van Winterslag. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de passagier werd met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. Er staat een file vanaf de rode lichten in Genk-centrum. Meer in het nieuws van 12 uur 30.