"Wees niet gek. Doe de tekencheck."

"Bijt eens op je tanden en het prikje is zo voorbij," die boodschap kregen kinderen in het verleden wel vaker te horen. Maar dat is nu verleden tijd. We moeten meer aandacht hebben voor de emotionele impact van bijvoorbeeld een spuitje. De Limburgse ziekenhuizen hebben zich daarom verenigd in een netwerk dat extra begeleiding voorziet tegen pijn en angst bij kinderen in het ziekenhuis. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt extra geld vrij voor het Limburgse netwerk, dat trouwens het enige is in ons land.