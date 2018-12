Wegpolitie: "In Tessenderlo opgepakte transmigranten zijn onderweg naar Steenokkerzeel"

- In Tessenderlo pakt de politie tien transmigranten op die uit een vrachtwagen vluchten op de parking langs de E313. In totaal zaten er 15 personen in de vrachtwagen. - Het Hasselts slachthuis VanDrie stopt voorlopig met zijn slachtactiviteiten. Het wil aanpassingen doorvoeren na de schokkende beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights op de werkvloer kon maken. - In Overpelt heeft een winkeluitbater een overvaller die hem met een vuurwapen bedreigde kunnen overmeesteren. - Een shopping-incubator moet van Hasselt de toonaangevende shoppingstad in België maken en de leegstand in de winkelstraten te lijf gaan. - En Racing Genk ligt uit de beker van België nadat het na penalties verliest bij Union uit 1B.