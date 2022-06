Weinig hinder tijdens eerste werkdag Kempische brug

door Dirk Billion

De Kempische brug in Hasselt heeft de eerste echte werkdag goed doorstaan. De grootste werf in het Limburgse verkeer zorgde niet voor de gevreesde ellende. De signalisatie was goed, de communicatie ook. Op de Kempische Steenweg was de file zelfs korter dan op een reguliere ochtendspits zonder werken. Dat maakte dat op de alternatieve routes het iets drukker was. De stad Hasselt zal nu monitoren of er overlast blijkt door sluipverkeer in de omliggende woonbuurten.