- Wellicht is het coronavirus al in onze provincie, maar officieel blijft Limburg ervan gespaard. Vandaag zijn er in ons land 6 patiënten bijgekomen. De teller staat nu officieel op 8. - De scholen zijn vanochtend geopend met een verhoogde waakzaamheid. In Lummen kocht een schooldirecteur extra thermometers om de lichaamstemperatuur van de leerlingen te meten.- Nu de hand schudden sterk wordt afgeraden, hebben uitvaartondernemers richtlijnen gekregen om het condoleren op te vangen.- Er zijn in Limburg hier en daar lege rekken in de supermarkten. En toch is er van echt hamsteren nog geen sprake.- En een gewapende overvaller in Riemst slaat op de vlucht als hij een zieke 12-jarige in bed aantreft.