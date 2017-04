Wereldautismedag: nog steeds te veel vooroordelen

Heb jij de laatste dagen last van niesbuien, een verstopte neus of rode en tranende ogen? Dan is de kans groot dat je allergisch bent aan berkenpollen. De concentraties berkenpollen gemeten in de lucht bevinden zich sinds dinsdag 28 maart sterk boven de drempel van 80 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) geeft dan ook het startschot van de kritische periode voor personen die allergisch zijn voor berkenpollen. In België is de berk veruit de meest allergene boom. Hij produceert bijna een derde van al het bomenstuifmeel dat in de lucht aanwezig is. Enkele tips voor mensen met allergieën: Een verblijf aan de kust is aangeraden voor personen met een berkenpollenallergie omdat de lucht er over het algemeen minder berkenpollen bevat Vermijd inspanningen en activiteiten in de buitenlucht (sport, lichamelijke inspanningen). Draag een bril om contact tussen de ogen en het allergeen te voorkomen Neem een douche en was uw haren voor u gaat slapen om het allergeen zo goed mogelijk te verwijderen Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik systematisch weg Laat uw was liever niet buiten drogen Houd vensters dicht als u in de auto zit