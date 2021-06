Werken aan kanaalbrug Hasselt splitsen Kuringen in twee tot maart volgend jaar

door Geert Kusters

In Hasselt is vanmorgen begonnen aan de afbraak van de brug van Kuringen. De brug wordt, net als alle andere bruggen over het Albertkanaal, verhoogd, zodat er schepen met 4 lagen containers onder door kunnen. Zolang de werken duren zal Kuringen-Heide gescheiden zijn van Kuringen-Dorp. Toch voor alle gemotoriseerd verkeer. Voor zwakke weggebruikers is er geen probleem, zij kunnen de reeds vernieuwde fietsersbrug nemen.