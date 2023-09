Werken aan veilige fietspaden in Zonhoven starten in 2025

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N72 in Zonhoven te vernieuwen tussen de vertakking aan de Heuveneindeweg (N74) en de rotonde Merelstraat-Hortstraat. Over zo’n 3,2 km komen veilige fietspaden, worden de kruispunten aangepakt en komt er gescheiden riolering. In totaal kost het project 15 miljoen euro. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters investeert 9,5 miljoen euro in de fietsveilige doortocht. "De N72 is een belangrijke ader in het fietsnetwerk, maar beschikt niet over de aangepaste fietsinfrastructuur door de combinatie van smalle aanliggende fietspaden en hoge verkeersintensiteit," zegt Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken. "Daarom gaan we de kruispunten met de zijstraten beveiligen en nieuwe fietspaden voorzien. Die zijn vrijliggend of aanliggend verhoogd, afhankelijk van de geldende snelheid. Aquafin voorziet gescheiden riolering voor een duurzaam waterbeheer." Vernieuwing per kernDe N72 kruist drie kernen in Zonhoven: Halveweg, Roosterbeekvallei en Ter Donk met elk hun specifieke eigenschappen. In Halveweg is zone 50 al van kracht. Daardoor legt AWV de fietspaden er in beide richtingen aanliggend verhoogd aan. Een schuwzone beschermt fietsers tegen mogelijk openslaande deuren van geparkeerde wagens.In de stationsomgeving verandert het kruispunt met de Wijvestraat in een rotonde. Die moet de ontsluiting van de spoorwegparking verbeteren. Daarom krijgt de rotonde ook verkeerslichten die vermijden dat de rotonde stropt als de spoorwegovergang is afgesloten. Aan verschillende kruispunten komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Veilig schoolverkeerSchepen van mobiliteit Frederick Vandeput prijst de investering in de rotonde op het kruispunt Halveweg/Wijvestraat. "Dit garandeert de doorstroming vanuit wijk Halveweg op een veilige en vlotte manier. Ook voor de veiligheid van schoolgaande jeugd en fietsers in het algemeen is dit een zeer goede oplossing." In Ter Donk wisselt de snelheid tussen 50 en 70 km/u. AWV legt de fietspaden over het hele stuk vrijliggend aan. Ook hier beschermen schuwzones aan weerskanten van de fietspaden de fietsers. Burgemeester Johny De Raeve is bijzonder tevreden met de plannen. "De N72 is een belangrijke schoolroute voor zowel kinderen van het lager onderwijs als richting de middelbare scholen. De toekomstige herinrichting maakt bovendien de oversteken naar onze lagere scholen De Startbaan en De Horizon veiliger. Het is een belangrijke investering voor de verkeersveiligheid in onze gemeente." Langere termijn Een studiebureau heeft de eerste ontwerpplannen uitgetekend en op papier gezet. Ze geven een goed beeld van de toekomstige weginrichting. Voor deze nieuwe inrichting zijn grondverwervingen nodig. De eerste gesprekken hierover worden daarover persoonlijk aangeknoopt met de betrokken eigenaars, in de loop van de komende maanden. De effectieve uitvoering van de werken is voor de komende jaren.Infomoment op 11 en 12 september Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving goed te informeren over de plannen, organiseren AWW, het gemeentebestuur van Zonhoven en Fluvius twee infomomenten. Op maandag 11 september en dinsdag 12 september, telkens van 16u tot 20u kan iedereen terecht voor meer informatie en een persoonlijk gesprek met de projectdeskundigen. Locatie: in Parochiezaal Halveweg - Heikensstraat 20 - Zonhoven.