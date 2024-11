Werken voor het grootste overwegenproject in België op schema

De 27-jarige bestuurder die deze ochtend een fietsster aanreed, was onder invloed van alcohol. Hij reed om 7u 's ochtends met zijn wagen een 56-jarige fietsster aan op de Steenweg in Diepenbeek. Ze overleed ter plaatse. Hij had met een alcoholslot moeten rijden maar dat was niet in het voertuig geïnstalleerd. Na de aanrijding is de bestuurder te voet weggevlucht, politie LRH kon de bestuurder intussen arresteren.