Wie auto op een carpoolparking zet, wordt getakeld en krijgt een boete

Eindelijk. Al jaren is het in Beringen een bron van ergernis voor iedereen die er moet zijn, maar het Agentschap Wegen en Verkeer start dan toch met de herinrichting van de Paalsesteenweg. Op 11 september beginnen de voorbereidende nutswerken. Die zouden weinig verkeersproblemen met zich mee moeten brengen, al is dat op de Paalsesteenweg, aan de op- en afrit van de E313, relatief. Want het is er van 's morgens tot 's avonds... chaos.