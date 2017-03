"Wie burgemeester wordt? Eigenlijk hebben we het daar nog niet over gehad"

“Het wordt tijd dat de burgemeester en schepenen van Bocholt kleur bekennen over de fusieplannen.” Dat zegt SP.A oppositieleider en oud-burgemeester van Bocholt, Jean-Paul Peuskens. Hij dient een extra agendapunt in voor de gemeenteraad vanavond. Peuskens wil duidelijkheid nadat de burgemeester van Peer, Steven Mathei in ons TVL Nieuws zei dat hij de hand uitreikt naar Bocholt. Maar de SP.A van Bocholt wilt absoluut géénn fusie met Peer.