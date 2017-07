"Wie langer wil leven, moet 3 koppen koffie per dag drinken"

230 gezinnen in Riemst moeten hun kippen, pluimvee en andere vogels ophokken. Dat komt omdat er net over de taalgrens, in het Luikse Bitsingen, een geval van vogelgriep is vastgesteld. De ophokplicht betekent ook dat alle vervoer van pluimvee verboden is. Wie pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente. Voor de consument is er geen gevaar.