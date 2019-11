Wie moet Felice Mazzu opvolgen?

Felice Mazzu is niet langer trainer van KRC Genk. De club heeft ook de samenwerking met assistenten Tom Van Imschoot, Denis Dessaer en Sandro Salamone beëindigd. "De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief, en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen. De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot. KRC Genk heeft respect voor het werk van Felice Mazzu, die zich op elk ogenblik een gentleman en een warme persoonlijkheid heeft getoond," klinkt het in een persbericht van de club. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer zal boegbeeld Domenico Olivieri de trainingen leiden, bijgestaan door beloftentrainer Kevin Van Dessel.