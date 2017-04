Wietplantage ontmanteld in Sint-Truiden

Op de Koolmijnlaan in Beringen heeft de uitbater van een nachtwinkel 2 dieven op heterdaad betrapt. Hij en zijn broer gingen achter de daders aan. Een deel van de buit konden ze recupereren. Het kwam tot een schermutseling, waarbij één van de daders een spray in het gezicht van de broer spoot. De diefstal is vastgelegd op camerabeelden.