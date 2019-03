Wilddetectiesysteem faalt: ever aangereden in Hechtel-Eksel

- Op de Kamperbaan in Hechtel-Eksel is een everzwijn aangereden. Het kadaver lag aan het wilddetectiesysteem dat net deze week in werking is getreden. Heeft het gefaald? - Worden de inwoners van de fusiegemeenten beboet omdat ze geen uitnodiging krijgen van de autokeuring? Er is alvast veel onduidelijkheid. - Na een partijtje moddergooien is de politieke rust in Diepenbeek weergekeerd. Voorlopig toch. - Wouter Beke heeft een nieuw boek geschreven. De CD&V-voorzitter zet de ideologie van de partij op scherp in aanloop naar de verkiezingen. - En we gaan naar Bilzen waar in Alden Biesen de grootste hoogstamboomgaard van Europa zich opmaakt voor de bloesemperiode.