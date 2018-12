Politiek Wim Dries: "Burgemeester heeft centrale rol gekregen in veiligheidsbeleid

Als op 1 januari een nieuwe burgemeester nog niet de eed heeft afgelegd bij de gouverneur, blijft de huidige burgemeester nog even in dienst. Als dat wel al gebeurd is, neemt de nieuwe burgemeester om middernacht over, en is hij vanaf dan verantwoordelijk voor de gemeente. En dat is belangrijk, zegt Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten, want het is de burgemeester die verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid vanaf klokslag 12u.