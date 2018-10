Wim Dries hoopt op sterke oppositie: "Niet blind voor verkiezingsuitslag"

Wat is het geheim van Alain Yzermans in Houthalen-Helchteren? Na 15 jaar burgemeesterschap blijft hij aan de macht. Hij haalde zelfs 350 voorkeurstemmen meer dan 6 jaar geleden. Yzermans breidt de coalitie met CD&V uit met de N-VA, in de hoop eindelijk een doorbraak te kunnen forceren voor de Noord-Zuid. Voor de sp.a in Limburg is hij een lichtpunt. De sp.a verliest zowat overal, maar niet in Houthalen-Helchteren. Met dank aan het rood-groene kartel.