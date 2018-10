Wim Dries in zee met PRO Genk, Demir naar oppositie

"We gaan op heel korte termijn de pauzeknop induwen voor al die ruimtelijk uitvoeringsplannen in Hasselt." Dat zegt Steven Vandeput, toekomstig burgemeester van Hasselt in zijn eerste interview na de verkiezingen. Bij de bouwwoede in Hasselt is te weinig rekening gehouden met de verzuchtingen van de inwoners, klinkt het. Hasselt wordt anders onherkenbaar voor de eigen bewoners. Zoals bekend vormt Steven Vandeput een coalitie met Roodgroen en Open VLD. Ze gaan het met één schepen minder doen dan het college vandaag.