Windmolens omsingelen inwoners Overpelt Fabriek

Op de Luikersteenweg in Lommel is vannacht een vrachtwagen in brand gevlogen. De brand ontstond rond vier uur vannacht. Er vielen geen gewonden. ­ De brand ontstond op de oplegger die gestapeld was met houten paletten, net voorbij de brug van het kanaal Bocholt-Herentals. De brandweer was snel ter plaatse en kon de trekker vrijwaren. De vrachtwagen stond tegenover zijn huis in een zijstraatje richting het kanaal. De eigenaar van de truck is wakker geworden van het geblaf van zijn honden. De politie is woensdagochtend nog ter plaatse. Hoe de brand is kunnen ontstaan is voorlopig nog onduidelijk.