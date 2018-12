Winkels verkopen in eindejaarsperiode vijf procent minder dan vorig jaar

Vanaf volgend jaar zullen we iets meer moeten betalen voor een pakje frieten. Dat is een gevolg van de droge en hete zomer, die de aardappelproductie met 20% deed krimpen in 2018. Maar ook de toenemende vraag naar frieten in Azië heeft een invloed op de prijs die wij in de frituur zullen moeten betalen.