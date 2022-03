Dat is voor zometeen. Het is de grote droom van Mirthe Van Berghen uit Tongeren om een eigen patisseriezaak te starten en grote fondanttaarten te bakken. De 18-jarige leerling van de Hotelschool in Hasselt is alvast goed op weg, ze is tweede geëindigd op de Belgian Students Pastry Awards. Daarnaast kreeg ze ook de prijs van de jury én de prijs van de Brusselse minister Sven Gatz mee naar huis. We spraken met Mirthe af in de bakkerijafdeling van de Hotelschool in Hasselt.