Wonderbaarlijke wederopstanding van 84-jarige dame

Het blijft verboden om op bezoek te gaan in de woonzorgcentra. Vlaams minister van Welzijn Beke is formeel. Iemand gaan bezoeken is niet toegelaten. Beke was vanmiddag heel duidelijk in het TVL Nieuws. Hij verwijst naar de lockdown in de woonzorgcentra, die hij enkele weken geleden, bij het begin van de coronacrisis liet afkondigen. Bezoek werd toen verboden, om de ouderen te beschermen. Die maatregel blijft van kracht. Dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering, aldus Beke.