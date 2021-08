- Over precies een maand moeten vijf mannen zich voor het Tongerse hof van assisen verantwoorden voor de moord op Silvio Aquino. De jongste telg van de Maasmechelse drugsfamilie werd zes jaar geleden doodgeschoten op het industrieterrein in Opglabbeek. - In Beringen rukte de brandweer uit voor een chemisch lek in de lading van een vrachtwagen. Uit voorzorg werd de Industrieweg afgesloten. - Een Zolders bedrijf tovert gewone stekkers om in snelladers voor elektrische bedrijfswagens.- Herstellers van steenslag op autoruiten draaien overuren. We gaan terug werken met de wagen en ook meer op autovakantie. Er zijn ook meer wegenwerken. - En een speelplaats in Diepenbeek is opgebroken om leerlingen met de neus op de klimaatopwarming te duwen. Ze wordt helemaal onthard.