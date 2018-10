Politiek Wordt Zuhal Demir opvolgster van Steven Vandeput als minister van Defensie?

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Wordt staatssecretaris voor de N-VA en sinds gisteren ook oppositieleider in de gemeenteraad in Genk, Zuhal Demir, de eerste vrouwelijke minister van Defensie? "Dat zou misschien wel mooi zijn. Maar ik stel me niet bepaald kandidaat. Het belangrijkste is dat ik als enige Limburgse in de federale regering, de belangendossiers van Limburg ook verdedig."