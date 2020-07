Wouter Beke brengt werkbezoek aan dag- en zorgcentrum Oostheuvel in Lafelt

Ipanema, de zomerbar in de achtertuin van de Hasseltse club Versuz, opende afgelopen weekend de deuren. Zaakvoerder Yves Smolders neemt extra veiligheidsmaatregelen om alle bezoekers veilig te laten genieten op het terras. Zo moet iedere gast zijn/haar temperatuur laten meten bij aankomst. Wie een hogere temperatuur heeft dan 37,8 graden, komt er niet in. Een hele zomer gesloten blijven was geen optie voor de organisatie, maar tegelijkertijd staat de veiligheid van zowel de bezoekers als het personeel voorop. Bovenop de reguliere maatregelen zoals het dragen van een mondmasker door het personeel en voorzien van voldoende mogelijkheden om de handen te ontsmetten, nam Ipanema nog extra veiligheidsmaatregelen: het aantal gasten is beperkt tot 460, een vierde van de capaciteit, iedereen krijgt zijn eigen zithoekje aangewezen, zomaar rondlopen kan niet alle tafels en zitmeubilair worden tussen twee klanten door gedesinfecteerd en in het zwembad zwemmen dit jaar enkel vissen. Een sierzwembad voor de sfeer dus. Maar de meest opvallende maatregel is nog het meten van de lichaamstemperatuur van elke bezoeker en medewerker. "Aan de ingang hebben we een toestel geplaatst dat de lichaamstemperatuur meet van elke bezoeker. Ook het personeel moet bij aanvang van hun dienst langs de scanner. Bij een lichaamstemperatuur boven de 37,8C° kom je er niet in," aldus Yves Smolders, zaakvoerder van Versuz en dus ook Ipanema. "Als je alle maatregelen opsomt, lijken ze inderdaad vrij drastisch. We hebben ze dusdanig geïntegreerd dat ze als bezoeker zeker niet storen. We merken dat ze net erg op prijs worden gesteld! Als we nog de kans willen krijgen om de club ook opnieuw te openen, dan moeten we deze zomer een foutloos parcours afleggen met Ipanema," voegt Yves toe.