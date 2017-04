Politiek Wouter Beke eist excuses van staatssecretaris Zuhal Demir

"Een gebrek aan respect en fatsoen. Ik eis publieke excuses" Woorden van CD&V-voorzitter Beke aan het adres van staatssecretaris van armoedebestrijding Zuhal Demir. Beke is boos omdat Demir in een interview naar hem uithaalt en zegt dat hij moslims ziet als kiesvee. Ook premier Michel is niet te spreken over de uitspraken en noemt die “deloyaal en onaanvaardbaar binnen de coalitie”.