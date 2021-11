Wouter Beke: "Iedereen krijgt derde coronaprik"

Iedereen in ons land krijgt een derde prik van het coronavaccin. Dat zijn de ministers van Volksgezondheid vandaag overeengekomen. Eind november moet duidelijk worden hoe en in welke volgorde de derde prik zal worden toegediend. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat opnieuw gebeuren in grote vaccinatiecentra. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke vanmiddag verteld in ons TVL Nieuws. Limburgers die het vaccin van Johnson & Johnson kregen, kunnen dit jaar nog rekenen op een boosterprik.