Wouter Beke legt de verantwoordelijkheid voor de val van de regering bij N-VA

Beweging.net Limburg stuurt samen met 23 Limburgse middenveldorganisaties een open brief naar alle nieuwe gemeentebesturen en naar het provinciebestuur om de komende zes jaar extra aandacht te besteden aan de betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen in Limburg. In de brief doen zij aanbevelingen om problemen als verkrotting, leegstand, discriminatie op de woningmarkt en de zorg voor thuis- en daklozen aan te pakken.