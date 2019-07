Wouter Beke is vanaf vandaag federaal minister, een ambt dat niet verenigbaar is met zijn functie als burgemeester. Schepen Marleen Kauffmann zal Beke daarom vervangen als waarnemend burgemeester in Leopoldsburg. Morgenvoormiddag legt de CD&V-partijvoorzitter zijn eed af bij de koning. Beke zal in de ontslagnemende regering-Michel dienst doen als minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking. Waarnemend burgemeester De gemeenteraad van Leopoldsburg zal woensdag akte nemen van de verhindering van burgemeester Wouter Beke, aangezien het ministerambt niet verenigbaar is met dat van burgemeester. Schepen Marleen Kauffmann zal Beke vervangen als waarnemend burgemeester van Leopoldsburg. Zij zal deze functie waarnemen in afwachting van de benoeming van een dienstdoende burgemeester.