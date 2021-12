Wouter Beke: "Volgende week veel vrije sloten in vaccinatiecentra en ook tussen kerst en nieuwjaar prikken"

De vaccinatiecentra in Limburg zijn begonnen met het prioritair prikken van de leerkrachten en het personeel van de lagere scholen, het kleuteronderwijs en de kinderopvang. Zij krijgen voorrang bij de boosterprik, in de hoop na nieuwjaar de coronabesmettingen in het basisonderwijs onder controle te krijgen en de scholen open te kunnen houden. Het is een race tegen de klok, want de omikronvariant grijpt wild om zich heen. Wie snel wil gevaccineerd worden, schrijft zich best in op Qvax. Het vaccinatiecentrum kan u dan bereiken als er vaccins op overschot zijn. En dat is vaak het geval, zoals gisterenavond in Beringen.